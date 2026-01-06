Zeker 11 auto's met ingeslagen ruiten in Breda, verdachte aangehouden

Bij zeker elf auto's aan de Lunetstraat in Breda zijn dinsdagmorgen de autoruiten ingegooid. Ze stonden geparkeerd op een parkeerplaats. Er is onder andere een huissleutel meegenomen.

De schade bij de auto's was groot. Volgens een van de auto-eigenaren is het alleen niet duidelijk of het gaat om vandalisme of poging tot diefstal. "Er waren wel een aantal auto's helemaal overhoop gehaald", zegt de man. "Van één iemand hebben ze de huissleutels meegenomen. Waarom zou je dat doen?"

Er werd een 49-jarige man uit Breda aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar wie hij is en naar wat er precies is gebeurd.