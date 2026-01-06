Brabant en Limburg vieren samen carnaval in nieuw seizoen van 'O(n)s Feest'

Carnavaleske gezelligheid in Brabant én Limburg: dat zie je terug in het nieuwe seizoen van de serie ‘O(n)s Feest’. 'Onze' Christel de Laat en Limburger Bart Storcken steken hun provinciegrenzen over en nemen een kijkje bij elkaars ‘feest van het Zuiden’. Dinsdag is de eerste aflevering te zien bij Omroep Brabant.

De eerste aflevering van 'O(n)s Feest' staat in het teken van de Elfde van de Elfde. Christel ontmoet Bart in Roermond, waar het carnavalsseizoen op het Stationsplein officieel wordt geopend. In de trein ernaartoe is het al feest. Christel is niet de enige Brabantse die in Limburg carnaval gaat vieren: in de trein ontmoet ze een groep fanatieke carnavalsvierders uit Ravenstein.

Christel in gesprek met carnavalsvierders uit Ravenstein (Beeld: Omroep Brabant).

Eenmaal op het plein tellen Bart en Christel samen met een grote, bonte menigte af tot elf uur. Ook zingen ze met Bart en Tren van Enckevort, die samen met Bart het duo Träcksäck vormt, hun liedje 'Onder de rivieren'. Maar dan wel een bietje op z'n Limburgs natuurlijk.

Tren, Bart en Christel op het podium in Roermond (Beeld: Omroep Brabant).

Het duo vervolgt het feestje op 11-11 in Lampegat, waar ze de prins ontmoeten en de dag hossend afsluiten.