Grote run op sleeën, handschoenen en zout door winters weer

Het dikke pak sneeuw zorgt voor een run op winterse spullen. Bij verschillende winkels vissen winterliefhebbers al achter het net. “We zien de drukte. Binnen drie kwartier verkochten we tien sleeën”, vertelt Veerle van Elderen van de Decathlon in Best.

“Wij zijn hard aan het werk om voldoende voorraad binnen te krijgen. We verwachten dinsdagmiddag achthonderd sleeën op voorraad te hebben. Hopelijk kunnen we daar de komende dagen mee vooruit. Onze storeleader is zelfs samen met een collega op pad geweest om sleeën op te halen”, zegt Van Elderen.

Bij de servicebalie van de winkel melden zich dinsdagochtend vele klanten. “Hebben jullie nog sleetjes?”, is daar de meest gestelde vraag. Veel mensen willen vanwege het winterweer graag van de berg af sjezen. Maar in de schappen hangen alleen nog showmodellen.

Maar ook kinderhandschoenen en snowboots zijn op dit moment gewilde items. Voor degenen die hun straatje ijsvrij willen houden met strooizout, kan dat een uitdaging worden. “Alles is uitverkocht. We hebben niks meer", zegt een medewerker van de Praxis in Son. Ook bij Hornbach in Best is geen zout meer te krijgen.

Geen strooizout bij gemeentewerf

Inwoners van de gemeente Meierijstad kunnen geen strooizout meer ophalen bij de gemeentewerven in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. “Vanwege het aanhoudende winterse weer is er een tekort aan strooizout voor eigen gebruik door inwoners ontstaan. Daarom is het helaas niet meer mogelijk om strooizout af te halen”, schrijft de gemeente op sociale media.



Met de wasmand naar beneden glijden

Volgens Van Elderen blijven de mensen in de winkel enthousiast. “Veel klanten zeggen zelf dat ze, net als de rest van Nederland, te laat zijn. Ze zien er de humor wel van in. Ik hoor dat ze creatief worden en bijvoorbeeld met wasmanden van de berg af gaan.”

Het winterse weer houdt nog eventjes aan. Woensdag valt er waarschijnlijk opnieuw een flink pak sneeuw. Rijkswaterstaat verwacht een drukke ochtendspits en roept weggebruikers op zoveel mogelijk thuis te werken.