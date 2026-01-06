Navigatie overslaan
Scootmobieler zwaargewond na botsing met trein, blijkt een ongeluk

Vandaag om 15:01 • Aangepast vandaag om 16:56

De man die zwaargewond raakte in zijn scootmobiel op het perron van station Gilze-Rijen, is uitgegleden. Dat vertelt de politie. Het was dus een ongeluk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe het nu met de man gaat, is vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af.

