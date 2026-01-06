Scootmobieler zwaargewond na botsing met trein, blijkt een ongeluk

AdvertentieVIDEOScootmobieler zwaargewond na botsing met trein, blijkt een ongeluk in Gilze en rijenVandaag om 15:01 • Aangepast vandaag om 16:56Hulp bij lezenDe man die zwaargewond raakte in zijn scootmobiel op het perron van station Gilze-Rijen, is uitgegleden. Dat vertelt de politie. Het was dus een ongeluk.Geschreven doorRedactieHoe het nu met de man gaat, is vanwege privacyredenen niet bekendgemaakt. Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af.Lees ookScootmobieler zwaargewond na aanrijding met trein op station Gilze-RijenAdvertentieAdvertentieApp ons!Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.