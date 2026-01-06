Code oranje met vijf centimeter sneeuw in Brabant: ‘Kan gevaarlijk worden’

Het gaat woensdag flink sneeuwen in Brabant. “Daar hebben we de hele dag mee te maken”, zegt meteoroloog Donny de Koning van Weerplaza. De sneeuw die valt, blijft liggen. In de provincie wordt zo’n vijf centimeter sneeuw verwacht. Dinsdagmiddag gaf het KNMI code oranje af voor woensdagochtend vanaf acht uur tot vier uur in de middag.

Aan het einde van de nacht begint de sneeuwval in West-Brabant en breidt zich daarna uit over de provincie. De temperatuur blijft rond het vriespunt, waardoor de sneeuw blijft liggen. Weerplaza verwacht dat er in Brabant ongeveer vijf centimeter sneeuw bij komt.

“Tijdens de ochtendspits kan dat echt voor problemen zorgen”, waarschuwt De Koning. “Het kan gevaarlijk worden.” Rijkswaterstaat riep dinsdag al om woensdag thuis te werken en niet de weg op te gaan. Daarbij waait er een krachtige zuiden- tot zuidwestenwind. In Brabant geldt vanaf acht uur 's ochtends tot twee uur 's middags code oranje.

IJzel

Vanaf woensdagmiddag wordt het in het westen van de provincie iets minder koud en valt er nog één tot twee centimeter sneeuw. “Daarna is er kans op regen.” Omdat de temperatuur van het wegdek nog onder het vriespunt ligt, kan in West-Brabant ijzel ontstaan.

In Oost-Brabant blijft het sneeuwen. In de loop van de avond wordt het in het westen droger en stijgt de temperatuur tot boven het vriespunt. “Maar verwacht niet dat de gladheid meteen weg is”, zegt de meteoroloog. “Dat heeft tijd nodig.”