Omstreden gebedsgenezer in Eindhoven: grote zorgen bij politieke partijen

Bij de grotere politieke partijen in Eindhoven leven grote zorgen over de bijeenkomsten die gebedsgenezer Tom de Wal dit weekend in de stad wil houden. “Wij vinden het onwenselijk en zorgelijk”, zegt Niels Groot van het CDA in Eindhoven. GroenLinks, de grootste partij in de gemeenteraad van Eindhoven, heeft samen met de PvdA vragen gesteld. "Hoe beschermen we onze Eindhovenaren?", vraagt raadslid Eva de Bruijn zich af.

Gebedsgenezer Tom de Wal van Frontrunners Ministries start deze maand met zijn nieuwe kerk in Eindhoven. Onder de naam 'Goed Nieuws Eindhoven' willen ze meerdere genezingsdiensten organiseren. In eerste instantie wilden ze dat in het Evoluon doen. Maar volgens Next Nature, het museum dat gevestigd is in het ufo-vormige gebouw, zijn ze niet welkom. De Wal heeft nu een plekje in het Van der Valk hotel in de stad gereserveerd.



De bijeenkomsten zijn omstreden. Tijdens deze diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS, Parkinson en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. De leiders van de nieuwe kerk 'Goed Nieuws Eindhoven' zijn leerlingen van de fulltime bijbelschool van De Wal. Waar de wekelijkse diensten gaan plaatsvinden in Eindhoven is nog onduidelijk.

Politieke partijen in Eindhoven maken zich druk over de bijeenkomsten die dit weekend in het hotel in Eindhoven zijn gepland. “Wij vinden zaken zoals homo-genezing moreel zwaar verwerpelijk", zegt De Bruijn van GroenLinks-PvdA. "We willen dat weren uit Eindhoven, binnen de macht of middelen die we hebben als stad en als gemeente. We staan voor een inclusieve stad waar iedereen kan zijn wie-ie is.”

GroenLinks-PvdA hebben een brief naar de burgemeester en wethouders geschreven. Daarin staat onder meer: ‘Daarnaast zijn er signalen dat tijdens dit soort bijeenkomsten sprake kan zijn van misleiding en mogelijk zelfs oplichting van kwetsbare mensen.' Ook spreken de partijen over de vrijheid van godsdienst. Ze noemen dat een groot goed. 'Maar die vrijheid mag nooit betekenen dat kwetsbare mensen schade wordt toegebracht, worden misleid of dat fundamentele vrijheden van anderen, zoals lhbtiq+-personen, onder druk komen te staan.’

Tom de Wal tijdens een dienst (Foto: Facebook Frontrunners Ministries)

“We zijn heel benieuwd naar welke mogelijkheden het college ziet om in ieder geval de schade te beperken en te zorgen dat dit soort praktijken zo min mogelijk in Eindhoven plaats kunnen vinden", geeft De Bruijn van GroenLinks als reactie. Niels Groot van het CDA wil niet dat er gedacht wordt dat zijn partij staat te juichen bij een gebedsgenezer. “Zijn er homogenezingen en genezingen tegen autisme? Dan is dat niet wenselijk. Dan is het zelfs zorgelijk.” “Als het mag en het gaat niet tegen de wet in, kun je het dan wel tegenhouden?", vraagt hij zich af. "De burgemeester en het ambtelijke apparaat gaan natuurlijk toetsen of ze aan de eisen van de vergunning voldoen. Het is echt aan de burgemeester om te kijken of dit kan en mag. We zijn gewoon wel duidelijk: we zitten er niet echt op te wachten.” Dinsdagavond worden de vragen in een vergadering in het stadhuis van Eindhoven besproken.