Sneeuw is geen excuus om thuis te blijven van werk of school

Bij hevige sneeuwval is thuisblijven geen automatisch recht voor werknemers. Ook als het verkeer ontregeld raakt en wegen glad zijn, blijft werken in principe de norm, zegt arbeidsrechtdeskundige Simone Kaper. Alleen in specifieke beroepsgroepen gelden uitzonderingen, waarbij slecht weer het werk daadwerkelijk onmogelijk maakt.

Mensen die buiten werken hebben nog het meest recht om niet aan de slag te gaan in winterse omstandigheden, stelt Simone Kaper in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid. "Zij kunnen soms een beroep doen op onwerkbaar weer, maar dat moet dan wel in de cao staan."

In die cao’s staan duidelijke kaders, bijvoorbeeld in de bouw en infra. Op sommige momenten kun je echt niet werken, bijvoorbeeld als de gevoelstemperatuur onder de min 6 graden is. "Of andere omstandigheden die specifiek in de cao zijn benoemd. Dan is het onwerkbaar weer en kun je als werknemer zeggen: hier kan ik niet werken."

Flexibiliteit en creativiteit

Hoewel er in Nederland veel werkafspraken bestaan, is er geen wettelijk recht op thuiswerken. Naar je werk komen is in principe je eigen verantwoordelijkheid. "Alleen in dit soort situaties moet je gewoon een beetje geven en nemen", zegt Kaper. "Je hebt de plicht om je als werknemer te gedragen en als werkgever de plicht om met zorg naar je personeel te kijken."

Volgens Kaper zijn er verschillende manieren om toch op het werk te komen, zoals carpoolen met collega’s, het aanpassen van werktijden of eventueel het nemen van een taxi. "Je mag best wat flexibiliteit en creativiteit van elkaar verwachten om toch op het werk te kunnen komen."

Over het thuiswerken wordt over het algemeen vrij makkelijk gedaan in heftige weersituaties. "Maar het is dus geen recht dat je keihard kan neerleggen."