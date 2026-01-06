Advertentie
Politie is op zoek naar Robin (24) uit Rosmalen, al twee dagen niet gezien
Vandaag om 19:00
De politie is op zoek naar Robin (24). Hij is zondag rond half acht in de avond voor het laatst gezien bij zijn (groeps)woning aan de Groote Wielen in Rosmalen.
Robin is te herkennen aan zijn voorovergebogen houding en een litteken op zijn rechterwang. Het is niet bekend welke kleding hij draagt en in welke richting hij vertrokken is.
Hij is 1 meter 86 lang en heeft donkerblond/bruin haar. Zijn ogen zijn blauw-grijs.
De politie vraagt mensen die Robin hebben gezien of weten waar hij is om contact op te nemen.
Advertentie
Advertentie