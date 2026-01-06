Politie is op zoek naar Robin (24) uit Rosmalen, al twee dagen niet gezien

De politie is op zoek naar Robin (24). Hij is zondag rond half acht in de avond voor het laatst gezien bij zijn (groeps)woning aan de Groote Wielen in Rosmalen.

Robin is te herkennen aan zijn voorovergebogen houding en een litteken op zijn rechterwang. Het is niet bekend welke kleding hij draagt en in welke richting hij vertrokken is.