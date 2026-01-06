Sneeuwchaos en reconstructie fatale vliegtuigcrash: dit gebeurde vandaag

Het winterweer zorgt voor grote problemen op de weg en het spoor en zo verliep de fatale vliegtuigcrash op de A58. Dit zijn de verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Het winterweer zorgde voor grote problemen in Brabant. Door een combinatie van sneeuwval en een IT-storing reden er tot zeker 10:00 uur geen NS-treinen. Op de A58 ontstond grote chaos met files tot 32 kilometer door sneeuwval. Het KNMI waarschuwde met code geel voor aanhoudende gladheid en kondigde voor morgen code oranje af. Hier lees je het hele verhaal:

Het KNMI waarschuwde dinsdagochtend voor aanhoudende gladheid op de wegen. In Brabant was code geel van kracht, waardoor weggebruikers rekening moesten houden met gevaarlijke omstandigheden en mogelijke verkeershinder. Lees hier meer:

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het eindrapport gepubliceerd over de fatale vliegtuigcrash op de A58 bij Sint Willebrord in juli 2024. De 67-jarige piloot in opleiding kwam om het leven toen zijn lesvliegtuig neerstortte en in brand vloog. Ondanks uitgebreid onderzoek kon geen duidelijke oorzaak worden vastgesteld. Lees hier de reconstructie:

Door de verwachte zware sneeuwval morgenvroeg blijven veel scholen in Brabant dicht en wordt online les gegeven. Ook de afvalinzameling in verschillende gemeenten wordt stilgelegd. Fontys heeft vandaag al het lesrooster aangepast naar volledig online onderwijs. Lees hier het laatste winternieuws:

Dinsdagochtend tot tien uur reden er geen treinen meer. Eerder was de inschatting dat er tot zeker acht uur uur geen NS-treinen zouden rijden. Dat komt "door de vele verstoringen en een bijkomende IT-storing", meldde de vervoerder. De opstart ging nog uren duren, meldt de NS. Lees hier meer: