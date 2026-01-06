Snel na jaarwisseling staan mannen terecht voor mishandeling hulpverleners

Twee mannen moeten woensdagochtend voorkomen bij de rechtbank in Den Bosch in een snelrechtzitting. Beide verdachten staan terecht voor geweld tegen hulpverleners tijdens oud en nieuw.

Een van de verdachten is een 39-jarige man. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een politieagente op Stratum in Eindhoven. De verdachte is een man zonder vaste woon- of verblijfplaats

In een andere zaak staat een man van 40 terecht. Hij zou tijdens de jaarwisseling in Eindhoven vuurwerk naar handhavers zou hebben gegooid.

Het OM in Breda gaf aan dat er geen snelrechtszittingen gepland staan tegen relschoppers van de jaarwisseling.

Supersnelrecht

Met politie-snelrecht kunnen verdachten drie tot zes dagen na hun aanhouding al worden berecht. Het gaat meestal om openlijk geweld, vernieling, brandstichting of geweld tegen personen met een publieke functie.