Ruzie tijdens 'marteling' in Dakar-truck: dan fluit Marijn op zijn vingers

Een man achter het stuur en zijn vrouw als navigator. Voor de tijd van Google Maps en de TomTom leverde dit in veel huishoudens ruzie op. In het geval van coureur Egbert Wingens (55) en zijn vrouw, tevens navigator, Marije (47) kan het ook knetteren als ze samen in de truck zitten.

Wat knetteren is? Volgens Marije komt er 'uit het diepst van haar hart' weleens een woord als ‘eikel’ of ‘rotzak’ voorbij. Manlief heeft het over wat nettere uitspraken als ‘laat me uitspreken’. “Maar dat knetteren is voorbij als de helm af is”, zegt Egbert. “Daar ben ik trots op, ik hoop dat het nog lang zo blijft.” Volgens Marije hoort knetteren bij een goed huwelijk. Want nadat ze negen jaar geleden bij elkaar kwamen, stapten ze vorig jaar in het huwelijksbootje. “We kennen elkaar door en door. Ik denk dat je daardoor sneller dingen zegt en ook tegen elkaar kunt katten. We weten hoe we in elkaar zitten.”

"Ik wil niet dat we er eentje met onze truck platrijden."

De discussies in de cabine gaan bijvoorbeeld over de rijstijl van Egbert. “Ik ben wel een beetje een bemoeial”, zegt een lachende Marije. “Zo ben ik voorzichtig als we achter een motorrijder zitten. Ik heb vroeger zelf motor gereden dus ik weet hoe uitgeput je kunt zijn. Als ze vanwege de vermoeidheid een onverwachte beweging maken, dan wil ik niet dat we er eentje met onze truck platrijden.” Als het aankomt op zijn manier van rijden, negeert Egbert de kritiek. Maar als zijn vrouw iets zegt over de route, dan luistert hij blindelings. Marije: “Bij het navigeren luister ik altijd naar mijn onderbuik. Als ik een fout herken, stap ik over mijn ego heen. Dan is het belangrijk om niet te lang af te wachten, maar een beslissing te nemen.” En wat als het ‘knetteren’ toch voor teveel decibellen zorgt? Dan is er nog altijd navigator Marijn Beekmans (37) uit Boekel : “In de rally mag er in het heetst van de strijd iets gezegd worden, hoor. Er vallen weleens wat woorden, maar als ik het genoeg vind dan laat ik van me horen. Als ik op mijn vingers fluit dan horen ze dat wel.”

"De Dakar Rally is een marteling, alles doet zeer."

Deze editie van de Dakar Rally rijdt de familie Wingens in Team Rebellion & Spierings, een stuk service voor Paul Spierings. Daarnaast is uitrijden en het liefst een zo’n hoog mogelijke klassering het persoonlijke doel. “In 2023 zijn we uitgevallen, dat was zo zuur met een truck die door onze eigen jongens is gebouwd", zegt Marije. "Daar hebben we revanchegevoelens aan overgehouden. De Dakar Rally is wel een marteling, alles doet zeer. Maar iedere finish levert weer een euforisch moment op.”

Kijk naar Da Karretje! Omroep Brabant volgt ook deze Dakar Rally de Brabantse deelnemers op de voet. Van 3 tot en met 18 januari is er dagelijks Da Karretje met ook de belevenissen van de verslaggevers Nynke Cuperus, Ronald Sträter en Leon Voskamp op YouTube, website en TV.