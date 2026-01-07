Brand in appartement in Veghel, vier mensen gewond naar ziekenhuis

In een appartement aan de Molenstraat in Veghel is woensdagochtend brand uitgebroken. Vier mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zo'n twintig bewoners moesten hun huis uit vanwege de brand.

De brand brak rond vijf uur woensdagochtend uit. Onder meer een hoogwerker, waterwagen, twee ambulances en zo'n veertig brandweerlieden kwamen naar het appartementencomplex.

Een aantal mensen is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Vier van hen moesten mee naar het ziekenhuis.

Appartement onbewoonbaar

Rond kwart voor acht is het sein brandmeester gegeven. Ongeveer twintig bewoners moesten even hun huis uit vanwege de brand. Een van de appartementen is onbewoonbaar verklaard. Twee andere hebben waterschade opgelopen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.