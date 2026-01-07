Weer legt treinverkeer rond Breda plat, ook problemen door wisselstoring

Er is woensdagochtend geen treinverkeer rond Breda. Dat komt door meerdere verstoringen zoals een wisselstoring en de weersomstandigheden, meldt de NS. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren. Ook in de rest van de provincie zijn problemen op het spoor door het winterse weer.

Een woordvoerder van de NS zegt dat er steeds meer wisselstoringen bij zullen komen door de sneeuw. Niet alle wissels zijn verwarmd, omdat het verwarmen veel geld kost en er relatief weinig winterweer voorkomt in Nederland. Ook kan het met de wisselverwarming alsnog fout gaan door bevriezing.

Winterdienstregeling

Daarnaast rijdt de NS nog steeds volgens de winterdienstregeling zover dat kan. Er rijden minimaal twee treinen per uur en soms vier per uur. De NS waarschuwt reizigers voor extra reistijd, vaker overstappen en drukte in de trein.

De woordvoerder raadt reizigers aan om hun reis uit te stellen en in de loop van de ochtend te kijken hoe de situatie dan is.