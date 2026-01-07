Navigatie overslaan

Vrouw raakt bekneld onder auto in Eindhoven, brandweer rukt uit

Vandaag om 09:07 • Aangepast vandaag om 11:14
Veel hulpdiensten rukten uit (foto: Persbureau Heitink).
Een vrouw is woensdagochtend bekneld geraakt onder een auto op een parkeerplaats aan de Boslust in Eindhoven. De brandweer, een ambulance en de politie kwamen naar de plek van het ongeluk. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer heeft de auto verplaatst. Het is niet duidelijk hoe de vrouw precies onder de auto terecht is gekomen, maar mogelijk speelde de gladheid een rol. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.

Foto: Persbureau Heitink
