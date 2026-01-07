Code oranje en gladde wegen: tips wanneer je vandaag toch de weg op moet

Vanwege sneeuw en gladheid geldt sinds woensdagochtend acht uur code oranje in onder meer onze provincie. Er wordt vijf tot tien centimeter sneeuw verwacht. Het advies is daarom om indien mogelijk thuis te werken. Wie toch de weg op moet, doet er goed aan extra voorzichtig te zijn, of beter nog: te weten hoe te handelen bij slipgevaar. Een van onze verslaggevers volgde eerder al eens een slipcursus en leerde wat je in zulke omstandigheden wel en juist niet moet doen.

Rebecca Seunis & Silke Bertens Geschreven door

Vol in de remmen, bewust slippen en allemaal dingen doen die je normaal gesproken juist het liefst wil voorkomen op de weg: een slipcursus kan best spannend zijn. Maar als je eenmaal over die angst heen bent, leer je dus hoe je het makkelijkste uit een slip komt zodat je dit in de praktijk kunt toepassen. Iets dat deze woensdag zomaar van pas kan komen.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Uit een slip komen is nog niet zo makkelijk

Zelfs als je best aardig kunt rijden, is een slipcursus nog niet zo makkelijk. Zo gaat de eerste 'slip' bij onze verslaggever niet zo soepel. "Ik deed een hoop niet goed hè?", vraagt Paul aan de instructeur. "Nee, je deed inderdaad een hoop dingen niet goed", geeft de instructeur van verkeerscentrum Leeuw in Eindhoven aan. Zijn advies? "Blijf kijken in je rijrichting en stuur als een wereldkampioen in die rijrichting."

Het blijkt een fantastische tip, want de tweede poging van Paul gaat al veel beter. "Door dit te doen, doe je intuïtief het juiste", zegt hij.

Beluister in het fragment hieronder wat onze verslaggever leerde tijdens de slipcursus:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Bluebillywig te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Niet alleen voor beginners

Een slipcursus is zeker niet alleen nuttig voor beginnende automobilisten, maar ook voor ervaren bestuurders. Goed kunnen rijden, betekent namelijk niet dat je nooit in een gevaarlijke situatie terecht kunt komen komen door gladheid. Onze verslaggever heeft er in ieder geval vertrouwen in na de cursus. "Ik heb er wat van opgestoken. Als nog eens in de slip raak, doe ik één ding en dat is blijven kijken in de rijrichting en dan hoop ik dat het allemaal goedkomt."

Tips en tricks

Ook zonder slipcursus kun je zelf al veel doen om veilig te blijven rijden bij winterse omstandigheden, zoals deze woensdag. Langzaam rijden is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. De ANWB hanteert daarbij een duidelijke vuistregel: “halveer je snelheid en verdubbel de afstand tot je voorganger.” Die extra ruimte geeft je meer tijd om te reageren op onverwachte situaties en verkleint de kans op ongelukken bij gladheid, laat de ANWB weten.



De ANWB heeft een hele pagina met tips over remmen. Daarin benadrukt de organisatie dat je ook met winterbanden alert moet blijven: ze bieden extra grip, maar voorkomen niet dat je toch in een slip kunt raken op een gladde weg. Het blijft daarom belangrijk om je snelheid aan te passen en extra voorzichtig te zijn.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren