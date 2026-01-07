Sneeuw van zonnepanelen halen is gevaarlijk en overbodig

Op veel daken ligt een wintertapijt van sneeuw, ook over de zonnepanelen. Het is verleidelijk om met een bezem of schep naar boven te gaan, maar brancheorganisatie Techniek Nederland waarschuwt: laat die sneeuw liggen. Het is gevaarlijk én helemaal niet nodig.

Veel huiseigenaren denken dat ze sneeuw van hun zonnepanelen moeten halen om stroom te blijven opwekken. Dat idee klinkt logisch, maar volgens John van Vugt, expert elektrotechniek bij Techniek Nederland, is dat helemaal niet nodig. “Zodra de sneeuw smelt of een beetje schuift, werken de panelen weer gewoon.

Alleen bij een dik pak sneeuw valt de opbrengst tijdelijk weg, maar het risico op een val of schade weegt zwaarder dan de paar kilowatturen die je ermee zou winnen.

Ook in de winter levert het op

Zelfs op de koudste en kortste dagen wekken zonnepanelen elektriciteit op. Sterker nog: kou doet de panelen juist goed. Moderne zonnepanelen zijn ontworpen om vorst, ijzel en sneeuw te doorstaan, zonder schade aan kabels of aansluitingen. Een heldere, koude winterdag kan de stroomproductie verrassend hoog maken, ondanks dat de zon laag staat.

Gevaarlijk én kans op schade

Het sneeuwvrij maken van je zonnepanelen is dus niet alleen onnodig, maar ook erg riskant. Daken zijn glad, valbeveiliging ontbreekt en een misstap is zo gemaakt.

“Gebruik zeker geen heet water, antivries, krabbers of schuivers,” waarschuwt Van Vugt. “Je loopt dan veel meer kans op een ongeluk of beschadiging van je panelen dan dat je er echt iets mee wint.”



Kortom: lekker binnen blijven, veilig en warm, terwijl je zonnepanelen hun werk doen onder hun witte deken.