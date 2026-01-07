Hertentamens op Tilburg University gaan ondanks code oranje 'gewoon' door

Studenten zijn hier sinds maandag al over geïnformeerd , zegt ze. "We hebben aangegeven dat ze hier rekening mee moeten houden: extra reistijd of dingen vooraf regelen." Studenten die door vertraging later arriveren, mogen tot een half uur na de start nog binnenkomen. Dat gaat wel van de tentamentijd af. Op de universiteit worden deze dagen, vanwege de hertentamens, geen colleges gegeven.

"Volgens ons winterweerprotocol vinden (her)tentamens bij code geel en oranje doorgang en dat is nu ook het geval", licht woordvoerder Imre van der Meulen van het college van bestuur toe. Een tentamen op locatie in een paar dagen ombuigen tot een online tentamen was volgens de universiteit niet haalbaar.

Tweede herkansing

Als studenten echt in de problemen komen en toch niet naar een her kunnen komen, is er volgens Van der Meulen altijd een vaste regeling voor. "Dan kunnen ze voor een tweede herkansing gaan", zegt ze. En als studenten hierdoor studievertraging dreigen op te lopen, kunnen ze volgens haar contact opnemen met de examencommissie van hun faculteit: "Daar wordt met coulance naar gekeken."

De hoofden van de examencommissie voeren momenteel dagelijks overleg. "We nemen de situatie serieus. Maar veel studenten realiseren zich niet dat je meer studenten dupeert door tentamens af te gelasten dan door te laten gaan." Bovendien, voegt Van der Meulen toe: "Velen wonen in Tilburg en kunnen nog op de campus komen. Zij hebben keihard gestudeerd en dat is in die overweging meegenomen."

Hoge opkomst

De opkomst voor de tentamens deze woensdagochtend was tachtig procent. "Dat is echt heel hoog. De communicatie met studenten heeft goed gewerkt en blijkbaar kunnen er veel toch komen."

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich grote zorgen over studenten die ondanks het thuiswerkadvies naar de hogeschool of universiteit proberen te komen voor tentamens. "Dit kan echt niet, op deze manier gaan er ongelukken gebeuren", zegt voorzitter Sarah Evink. Zij stelt vraagtekens bij het regelen van ander vervoer. "De gemiddelde student heeft echt niet zomaar een auto tot diens beschikking. Sommige studenten zaten deze week uren vast in de trein.”