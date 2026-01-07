Marathonman Willem Mütze overleden: 'Deelde zijn loopplezier met iedereen'

Willem Mütze uit Boxmeer, die in totaal 1820 marathons en ultralopen op zijn naam heeft staan, is afgelopen maandag overleden. Hij was al lange tijd ziek en is 69 jaar geworden. De laatste jaren organiseerde hij in binnen- en buitenland lopen door de natuur, zogeheten trails. “Bij Willem liep je geen wedstrijd, maar was je te gast.”

“In zijn beginjaren won hij veel wedstrijden en liep hij snelle tijden”, zo vertelt Henri Thunnissen, een van zijn beste vrienden. ”Ook in zijn periode als snelwandelaar wandelde hij met de besten mee. Later kwam het accent meer op het loopplezier te liggen.” Waar anderen per jaar één of hoogstens twee marathons kunnen lopen, draaide de geboren Limburger zijn handen er niet voor om om zelfs dagen achter elkaar de klassieke afstand van 42 kilometer en 195 meter af te leggen. Zelfs toen het jaren geleden tropisch warm was, kon Mütze het opbrengen om zich een week lang in het zweet te lopen. Dat gebeurde tijdens de Boxmeerdaagse, die hij zelf had opgezet.

Mütze wist steeds andere lopers zover te krijgen de wandelschoenen aan te trekken. En altijd was Annemarie erbij, zijn levenspartner. Met zijn tweeën - en hun onafscheidelijke caravan - waren ze ook altijd paraat om de deelnemers te ontvangen voor de Vriendenlopen die Mütze die elke maand organiseerde. Verspreid over heel Nederland, maar ook in België en Duitsland werden die gehouden.

“Het plezier in het lopen deelde hij graag met anderen."

Thunnissen: “Het plezier in het lopen deelde hij graag met anderen. Hij organiseerde rond de tweehonderd Vriendenlopen. Bij Willem liep je geen wedstrijd, maar was je te gast. Hij was de eerste in Nederland die in 2007 trails organiseerde. Hij was opgetogen als hij weer ergens een uitdagend paadje had gevonden dat hij in een route kon verwerken.” Mütze en Annemarie zorgden ervoor dat de deelnemers niks tekortkwamen. Het was niet alleen voor de lol dat hij deze ‘unruns organiseerde. De deelnemers moesten het niet wagen om een stuk af te snijden of van de route af te wijken. Mütze stond erop dat iedereen het tot in de perfectie uitgestippelde parcours van begin tot eind aflegde. Na de finish kregen deelnemers, die her en der vandaan kwamen, een certificaat als bewijs van goed loopgedrag.

Aan het begin van elke loop spreekt Willem Mütze de deelnemers toe (foto: Hans Janssen).