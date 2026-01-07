Advertentie
Spekgladde tunnel zorgt voor vastgelopen vrachtwagens in Rijen
Vandaag om 11:08 • Aangepast vandaag om 12:02
Meerdere vrachtwagens en een bakwagen zijn woensdagochtend gestrand in de Vijf Eikentunnel aan de Oosterhoutseweg in Rijen. Op de spekgladde weg lukte het het verkeer niet meer om omhoog te komen; voertuigen gleden steeds terug.
De politie sloot de tunnel af. Een shovel, tractor en meerdere strooiwagens kwamen ter plaatse om de tunnel weer begaanbaar te maken. Inmiddels is de tunnel weer rijdbaar.
