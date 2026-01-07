Navigatie overslaan

Spekgladde tunnel zorgt voor vastgelopen vrachtwagens in Rijen

Vandaag om 11:08 • Aangepast vandaag om 12:02
De tunnel werd tijdelijk gesloten (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
De tunnel werd tijdelijk gesloten (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Meerdere vrachtwagens en een bakwagen zijn woensdagochtend gestrand in de Vijf Eikentunnel aan de Oosterhoutseweg in Rijen. Op de spekgladde weg lukte het het verkeer niet meer om omhoog te komen; voertuigen gleden steeds terug.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie sloot de tunnel af. Een shovel, tractor en meerdere strooiwagens kwamen ter plaatse om de tunnel weer begaanbaar te maken. Inmiddels is de tunnel weer rijdbaar.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.