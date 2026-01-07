Advertentie
Winkelcentrum De Hurk in Eindhoven ontruimd, winkels hele dag dicht
Vandaag om 11:20 • Aangepast vandaag om 14:15
Winkelcentrum De Hurk in Eindhoven is woensdagochtend ontruimd, vermoedelijk vanwege de sneeuw. Alle klanten moesten naar buiten en op de deuren hangen briefjes waarop staat dat het winkelcentrum de hele dag dicht is.
Waarom het winkelcentrum precies dicht is, is niet bekend. Volgens omstanders zou het komen doordat niet alle werknemers naar het werk konden komen. Het parkeerterrein is afgezet met linten.
Zowel de politie als de gemeente kan verder niets zeggen over de ontruiming.
Advertentie
Advertentie