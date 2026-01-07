Navigatie overslaan

Busverkeer plat in groot deel van Brabant

Vandaag om 11:45
Bus in de sneeuw.
Bus in de sneeuw.

Wie woensdagochtend met de bus mee wil, komt van een koude kermis thuis. Door de flinke sneeuwval ligt het busverkeer in een groot deel van de provincie plat. Alle bussen in Zuidoost-Brabant zijn naar binnen geroepen. Ook in Oost- en West-Brabant blijven bussen binnen. 

Profielfoto van Romee van der Heijden
Geschreven door
Romee van der Heijden

Busvervoerder Hermes meldt dat door het weer de bussen in Zuidoost-Brabant niet rijden. Om 12.00 uur kijkt de vervoerder opnieuw wat de situatie is en of de bussen weer veilig de weg op kunnen. 

Ook in het oosten en westen van de provincie ligt het busverkeer plat, zo laat Arriva weten op haar website. 'Vanwege het winterweer rijden er geen bussen', is daar te lezen. 

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.