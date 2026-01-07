Problemen met internet en telefoon door grote storing bij Vodafone

In de regio Eindhoven is woensdag een Vodafone-storing. Klanten kunnen problemen hebben met internet en telefoon. Meerdere gemeenten, zoals Laarbeek en Bladel, zijn telefonisch niet bereikbaar. "Dat vinden we natuurlijk heel vervelend", zegt een woordvoerder van Vodafone.

De brandweer en verschillende instanties, zoals de GGZ, hebben ook last van de storing. De oorzaak van de storing is bekend bij Vodafone. "En we werken met de hoogste prioriteit aan een oplossing. We zien nu gelukkig ook dat de internetdiensten bij verschillende klanten zich weer beginnen te herstellen", laat de woordvoerder rond twaalf uur 's middags weten.