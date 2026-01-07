Sneeuwstorm raast over de provincie: dit kan je nog verwachten

Vandaag raast een sneeuwstorm over de provincie die het landschap omtovert tot een winterwonderwereld. De sneeuw dwarrelt rond het middaguur weliswaar nog naar beneden, maar het ergste is voorbij. “In het westen neemt de sneeuw al af, in het oosten valt het nog wel eventjes door”, zegt Matthijs van der Linden van Weerplaza.

In het westen van de provincie breken af en toe droge perioden aan en dwarrelen nog enkele losse vlokken. In het oosten blijft het nog een paar uur sneeuwen, maar ook daar wordt het geleidelijk rustiger. De stevige zuidenwind maakt dat de gevoelstemperatuur flink onder nul ligt, dus een dikke jas en handschoenen zijn geen overbodige luxe.

Weinig zicht

Vanochtend waaide de sneeuw horizontaal over de wegen en lagen daken en velden onder een dikke witte deken. “Dan zie je echt geen hand voor ogen”, vertelt Van der Linden. Gelukkig trekt de storm nu langzaam weg.

Het is een bijzondere winterdag, benadrukt Van der Linden: “Zo veel sneeuw over het hele land zien we niet vaak.” Voor woensdag betekent dat volop winterplezier, maar rij voorzichtig en pak jezelf goed in.

Nog meer sneeuw

Het winterweer houdt de rest van de week aan. Donderdag valt er opnieuw sneeuw en natte sneeuw, vooral in het oosten van de provincie. In het weekend wordt het flink koud: de nacht naar zondag kan de temperatuur lokaal zelfs richting de min 10 graden dalen. Overdag blijft het koud, met wolkenvelden, al is de kans op een winters zonnetje zondag het grootst.

Dus hou je muts en sjaal nog maar even bij de hand, want de komende dagen blijft het volop winter.