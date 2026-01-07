Hans (67) doneert voor de 500ste keer bloedplasma: 'Een mijlpaal'

De 67-jarige Hans Bertoen uit Eindhoven heeft dinsdag voor de vijfhonderdste keer bloedplasma gedoneerd bij de bloedbank van Sanquin. De gepensioneerde kok hoopt hiermee de 25.000 patiënten te helpen die in ons land jaarlijks afhankelijk zijn van plasma. En hij is nog lang niet van plan om te stoppen. “Op naar de zeshonderdste keer,” zegt hij enthousiast.

Bij de bloedbank van Sanquin in Eindhoven wordt Hans dinsdagochtend feestelijk onthaald. Verpleegkundigen en donors feliciteren hem bij binnenkomst, hij wordt verrast met een bos bloemen en bonbons en boven zijn stoel hangt het getal vijfhonderd in gouden cijfers. "Ik ben al blij dat ik een kopje thee en een krentenbol krijg. Dat ik zo verwend word, had ik niet verwacht. Dit is de waardering die je krijgt", straalt hij. Waardering krijgt Hans zeker, want het is volgens de verpleegkundigen niet niks dat iemand voor de vijfhonderdste keer bloedplasma doneert. "Voor mij is het een normale bezigheid iedere twee weken", zegt hij nuchter. "Maar de vijfhonderdste keer is wel een mijlpaal."

Wat is bloedplasma en waar wordt het voor gebruikt? Plasma is de bloedvloeistof die je bloedcellen door je lichaam vervoert. Daarnaast zorgt plasma ervoor dat je lichaam afkoelt als je het te warm hebt en opwarmt als je het te koud hebt. Plasma wordt in ziekenhuizen gegeven aan mensen in acute, soms levensbedreigende situaties, zoals bij bloedverlies, brandwonden of stollingsstoornissen. Ook worden de eiwitten uit bloedplasma gebruikt om medicijnen te maken voor meer dan honderd aandoeningen, zoals zenuw- en spieraandoeningen en ontstekingsziekten. Bron: Sanquin

De gepensioneerde kok kwam 36 jaar geleden voor zijn werk in Eindhoven wonen en besloot toen om te gaan doneren. "Ik heb eerst bloed gedoneerd en ben toen overgestapt op bloedplasma. Ik ben ook orgaandonor. Ik doe het om mensen te helpen, want stel je voor dat je het zelf ineens nodig hebt."

Hans heeft zelf nooit bloedplasma nodig gehad en is voor zijn 67 jaar nog kerngezond. “Er zijn mensen die soms duizelig worden tijdens of na het doneren, maar dat heb ik nog nooit gehad. Je moet goed drinken, goed op je voeding letten en geen angst voor naalden hebben. Dan kun je iets voor je medemens betekenen,” zegt hij. Hans komt iedere twee weken doneren tot een maximum van 26 keer per jaar. De bloedbank in Eindhoven voelt voor hem als thuiskomen. "Het voelt heel vertrouwd. Ik ben hier kind aan huis, waardoor je vriendschappen opbouwt met de medewerkers. Ze zijn hier heel gezellig en gastvrij", spreekt hij vol lof.

"Het stokje moet worden overgedragen."

De fanatieke donor probeert al jaren mensen over te halen om bloed of bloedplasma te doneren, en dat lukt hem aardig. ''Je ziet veel jonge mensen bijkomen en dat is belangrijk, want het stokje moet worden overgedragen.'' Ongeveer 25.000 patiënten zijn jaarlijks afhankelijk van plasmatransfusies en -geneesmiddelen. Deze groep patiënten groeit, maar de hoeveelheid ingezameld plasma groeit onvoldoende mee. Hans hoopt dat de groep donoren blijft groeien. Hij denkt er zelf voorlopig nog niet aan om te stoppen. Als hij gezond blijft, mag hij doorgaan tot de dag voor zijn 80e verjaardag. "Ik ga de zeshonderdste keer nog wel halen", lacht Hans.