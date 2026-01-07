Man (42) opgepakt die agenten dreigt neer te schieten

De politie heeft dinsdagnacht een 42-jarige man uit Tilburg aangehouden voor bedreiging van agenten. De agenten gingen naar het huis in de wijk Reeshof vanwege een mogelijke mishandeling. Eenmaal ter plaatse zei de man dat hij de agenten neer zou schieten.

De meldkamer kreeg rond een uur 's nachts een melding van de mogelijke mishandeling. Als agenten ter plekke komen, spreken ze meerdere mensen die het over een 'onderling conflict' hebben.

In het huis is ook de 42-jarige Tilburger aanwezig. Hij reageert meteen agressief op de politie die buiten staat. "Hij geeft aan de agenten neer te schieten. Uit voorzorg trekken agenten hun zware vesten aan."

Uiteindelijk komt de man het huis uit. Daar wordt hij aangehouden, maar ook dat gaat niet zonder slag of stoot. "De man blijft agressief en scheldt de agenten uit. Hij wordt meegenomen naar de politiecel voor verhoor en verder onderzoek."