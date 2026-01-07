Eindhoven Airport annuleert nu toch vluchten vanwege de sneeuw

Eindhoven Airport waarschuwt reizigers woensdag voor annuleringen en eventuele vertragingen door het winterse weer. Er is voor de hele dag een maximum ingesteld van vier binnenkomende vluchten per uur.

Het aantal annuleringen ligt rond twee uur 's middags op zeven aankomende vluchten en vier vertrekkende vluchten die niet doorgaan, maar dit aantal kan volgens een woordvoerder nog oplopen.

De ingreep is nodig zodat er genoeg tijd is om telkens de vertrek- en landingsbaan sneeuwvrij te houden. In totaal stonden er woensdag zo'n tachtig vluchten op de planning in Eindhoven.

Door het winterweer worden de laatste dagen telkens honderden vluchten geschrapt op Schiphol. Maar op Eindhoven Airport bleef grote hinder van het winterweer tot nu toe uit.