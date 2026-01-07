Navigatie overslaan

Eindhoven Airport annuleert nu toch vluchten vanwege de sneeuw

Vandaag om 13:41 • Aangepast vandaag om 13:57
Minder vluchten vanaf Eindhoven Airport door het weer

Eindhoven Airport waarschuwt reizigers woensdag voor annuleringen en eventuele vertragingen door het winterse weer. Er is voor de hele dag een maximum ingesteld van vier binnenkomende vluchten per uur.

Danique Pals

Het aantal annuleringen ligt rond twee uur 's middags op zeven aankomende vluchten en vier vertrekkende vluchten die niet doorgaan, maar dit aantal kan volgens een woordvoerder nog oplopen. 

De ingreep is nodig zodat er genoeg tijd is om telkens de vertrek- en landingsbaan sneeuwvrij te houden. In totaal stonden er woensdag zo'n tachtig vluchten op de planning in Eindhoven. 

Door het winterweer worden de laatste dagen telkens honderden vluchten geschrapt op Schiphol. Maar op Eindhoven Airport bleef grote hinder van het winterweer tot nu toe uit. 

