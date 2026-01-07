KNVB schrapt alle wedstrijden in amateurvoetbal om winterweer

Alle amateurvoetbalwedstrijden die gepland stonden voor zaterdag 10 en zondag 11 januari zijn afgelast. De KNVB heeft dit besluit genomen vanwege de winterse omstandigheden. Eerder werden ook alle wedstrijden in het betaald voetbal van vrijdag afgelast.

De eredivisiewedstrijd tussen NEC en FC Utrecht, evenals vijf duels uit de eerste divisie op vrijdag, gaan ook niet door vanwege het verwachte winterse weer.

Vijf KKD-duels uitgesteld

In de eerste divisie stonden voor vrijdag de volgende vijf duels op het programma:

FC Dordrecht - Helmond Sport;

FC Emmen - SC Cambuur;

MVV Maastricht - Almere City FC;

Vitesse - FC Eindhoven;

Willem II - ADO Den Haag.

"Naast twijfel over de bespeelbaarheid van de velden kan op basis van de huidige vooruitzichten de veiligheid van spelers, supporters en personeel in en rondom de stadions door het extreme weer niet voldoende gegarandeerd worden", stelt de voetbalbond in een verklaring.

KNVB beslist 'de komende dagen' over andere clubs

Zo wordt de hervatting van het Nederlands betaald voetbal na de winterstop met minimaal een dag uitgesteld. De KNVB beslist 'de komende dagen' over de andere duels uit de speelronde. Zaterdagavond komt onder meer koploper PSV weer in actie, in een thuisduel met Excelsior.

Sneeuw en gladde wegen zorgen al dagen voor veel overlast in Nederland, onder meer op het spoor en op autowegen. Ook de komende dagen verlopen naar verwachting nog koud en mogelijk met sneeuw.