Laptop open aan de keukentafel: we werken vandaag massaal thuis

Na het advies van Rijkswaterstaat om woensdag vanwege sneeuwval en harde wind thuis te werken, klappen vandaag duizenden Brabanders hun laptop open aan de keukentafel. Dat gaat inmiddels moeiteloos, want volgens experts zijn we het thuiswerken na de coronacrisis nog lang niet verleerd.

Femke van Bree Geschreven door

“Er wordt tegenwoordig veel meer thuisgewerkt dan voorheen”, zegt professor Tanja van der Lippe. Zij doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de verhoudingen tussen werk en gezin en richt zich daarbij ook op thuiswerken. Volgens Van der Lippe is het sinds de coronapandemie eenvoudiger geworden om vanuit huis te werken. Online programma’s als Teams en Zoom zijn sterk gegroeid en daardoor is samenwerken op afstand makkelijker. “Collega’s weten elkaar beter online te vinden tegenwoordig.”

Of mensen vóór de coronacrisis tijdens hevige sneeuwval minder snel thuiswerkten, kan Van der Lippe niet met zekerheid zeggen. "Maar mensen waren toen wel meer onthand. Als je niet naar je werk kon komen vanwege het weer, hield het vaak op.” Tegelijkertijd wijst hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Tilburg University) erop dat Nederland al vóór corona koploper was op het gebied van thuiswerken. “We hadden relatief vroeg breedbandinternet en de mogelijkheid om thuis te werken. Toen het virus uitbrak, konden we daardoor snel opschalen.” Volgens Wilthagen is thuiswerken inmiddels bijna een arbeidsvoorwaarde. “Als werknemers bij een kantoorbaan geen mogelijkheid krijgen om hybride te werken, gaan ze soms op zoek naar iets anders.”

"Grote techbedrijven uit Amerika roepen hun werknemers op voltijd op kantoor te zijn."