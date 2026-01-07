Laptop open aan de keukentafel: we werken vandaag massaal thuis
Na het advies van Rijkswaterstaat om woensdag vanwege sneeuwval en harde wind thuis te werken, klappen vandaag duizenden Brabanders hun laptop open aan de keukentafel. Dat gaat inmiddels moeiteloos, want volgens experts zijn we het thuiswerken na de coronacrisis nog lang niet verleerd.
“Er wordt tegenwoordig veel meer thuisgewerkt dan voorheen”, zegt professor Tanja van der Lippe. Zij doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de verhoudingen tussen werk en gezin en richt zich daarbij ook op thuiswerken.
Volgens Van der Lippe is het sinds de coronapandemie eenvoudiger geworden om vanuit huis te werken. Online programma’s als Teams en Zoom zijn sterk gegroeid en daardoor is samenwerken op afstand makkelijker. “Collega’s weten elkaar beter online te vinden tegenwoordig.”
Of mensen vóór de coronacrisis tijdens hevige sneeuwval minder snel thuiswerkten, kan Van der Lippe niet met zekerheid zeggen. "Maar mensen waren toen wel meer onthand. Als je niet naar je werk kon komen vanwege het weer, hield het vaak op.”
Tegelijkertijd wijst hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Tilburg University) erop dat Nederland al vóór corona koploper was op het gebied van thuiswerken. “We hadden relatief vroeg breedbandinternet en de mogelijkheid om thuis te werken. Toen het virus uitbrak, konden we daardoor snel opschalen.”
Volgens Wilthagen is thuiswerken inmiddels bijna een arbeidsvoorwaarde. “Als werknemers bij een kantoorbaan geen mogelijkheid krijgen om hybride te werken, gaan ze soms op zoek naar iets anders.”
"Grote techbedrijven uit Amerika roepen hun werknemers op voltijd op kantoor te zijn."
Toch lijkt daarin een verandering te komen. Van der Lippe: “Je ziet dat grote techbedrijven uit Amerika hun werknemers steeds vaker oproepen om weer voltijd op het werk te zijn.” Ook onder werknemers klinkt meer kritiek, zegt Wilthagen: "Er leeft het idee dat mensen thuis minder productief zijn en dat de sociale cohesie afneemt. Maar op dagen als vandaag zullen de meeste mensen die thuis kunnen werken, dat gewoon doen."
En dat is volgens professor Van der Lippe ook belangrijk. “Ongeveer de helft van de werkenden in Nederland kan niet vanuit huis werken. Als je die mogelijkheid wel hebt, maak er dan gebruik van. Zo is de kans kleiner dat bijvoorbeeld chirurgen vast komen te staan in de file.”