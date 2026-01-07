Studenten móéten naar hertentamen: 'Dan is mams zo gek om te rijden'

Terwijl bijna heel Nederland woensdag platligt door de sneeuw, moeten studenten van Tilburg University gewoon komen opdagen voor hun hertentamens. Zo ook de zoon van Petra de Bruijn. Hij doet een master in Tilburg, maar woont in Nijmegen en móét komen.

Mae Wientjes Geschreven door

En dus gaat de wekker deze woensdagochtend vroeg. “Want dan is mams zo gek om te rijden", zegt Petra. Uiteindelijk stapt ze om half zeven in Nijmegen in de auto om haar zoon naar Tilburg te brengen. Het hertentamen begint om half negen. Hij is op tijd.

Studenten gefrustreerd

Ook student Jasper is bepaald niet blij. Hij moet uit Den Bosch komen. “Het is dat ik de auto van mijn ouders kon meenemen, anders had ik het niet gered.” Volgens hem is er niet duidelijk gecommuniceerd. “Gister pas om half zes 's avonds kreeg ik een mail dat het hertentamen gewoon doorging.” “Iedereen in de groepsapp zei: dit kan toch niet doorgaan, dit is overmacht,” vertelt een andere student. “Er is niks gecommuniceerd over een extra kans. De volgende mogelijkheid om mijn tentamen opnieuw te maken is pas volgend jaar."

Angst

De universiteit laat weten dat zo’n 80 procent van de studenten is komen opdagen. Dat verbaast Petra niet. “Het was vanochtend vreselijk druk bij de universiteit met auto’s en mensen die eruit moesten. Maar waarom komen ze? Omdat ze bang zijn dat ze studiepunten missen. ”