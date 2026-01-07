Studenten móéten naar hertentamen: 'Dan is mams zo gek om te rijden'
Terwijl bijna heel Nederland woensdag platligt door de sneeuw, moeten studenten van Tilburg University gewoon komen opdagen voor hun hertentamens. Zo ook de zoon van Petra de Bruijn. Hij doet een master in Tilburg, maar woont in Nijmegen en móét komen.
En dus gaat de wekker deze woensdagochtend vroeg. “Want dan is mams zo gek om te rijden", zegt Petra. Uiteindelijk stapt ze om half zeven in Nijmegen in de auto om haar zoon naar Tilburg te brengen. Het hertentamen begint om half negen. Hij is op tijd.
Studenten gefrustreerd
Ook student Jasper is bepaald niet blij. Hij moet uit Den Bosch komen. “Het is dat ik de auto van mijn ouders kon meenemen, anders had ik het niet gered.” Volgens hem is er niet duidelijk gecommuniceerd. “Gister pas om half zes 's avonds kreeg ik een mail dat het hertentamen gewoon doorging.”
“Iedereen in de groepsapp zei: dit kan toch niet doorgaan, dit is overmacht,” vertelt een andere student. “Er is niks gecommuniceerd over een extra kans. De volgende mogelijkheid om mijn tentamen opnieuw te maken is pas volgend jaar."
Angst
De universiteit laat weten dat zo’n 80 procent van de studenten is komen opdagen. Dat verbaast Petra niet. “Het was vanochtend vreselijk druk bij de universiteit met auto’s en mensen die eruit moesten. Maar waarom komen ze? Omdat ze bang zijn dat ze studiepunten missen. ”
Tentamens schrappen nog nadeliger
Tilburg University zegt zij zich te hebben gehouden aan het reglement dat geldt voor winters weer. Bij code geel en code oranje gaan lessen en tentamens volgens dat reglement gewoon door. De universiteit zegt de situatie dagelijks te hebben gevolgd en studenten al vanaf maandag te hebben geïnformeerd. “We hebben studenten opgeroepen zich goed voor te bereiden", zegt woordvoerder Imre van der Meulen. Wie door vertraging later aankwam, mocht volgens haar een half uur tot een uur later nog naar binnen.
De universiteit begrijpt dat de situatie voor sommige studenten lastig was, maar zegt dat het niet door laten gaan van tentamens ook nadelen heeft. “Uit onderzoek zien we juist dat je dan meer studenten dupeert", legt Van der Meulen uit. Veel studenten hebben hard geleerd voor herkansingen en uitstel kan volgens haar zorgen voor extra stress.
Volgens de universiteit was de opkomst bij de tentamens woensdagochtend hoog. “Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Het zijn unieke omstandigheden, maar we hebben geprobeerd een keuze te maken die voor de meeste studenten het minst nadelig is.”