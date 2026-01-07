Wel straf, maar geen cel voor man die politieagente sloeg

Een 39-jarige man die tijdens de jaarwisseling in Eindhoven een agente mishandelde hoeft niet terug de cel in. Dat is woensdag tijdens een snelrechtzitting in Den Bosch besloten. De man kreeg een straf van 14 dagen cel waarvan 12 voorwaardelijk. Omdat hij al 2 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet de cel in.

De verdachte was buiten gezet bij een nachtclub en zocht ruzie met een beveiliger. De politie werd erbij gehaald. De betrokken agente pakte de man bij de arm. Hij wilde weglopen toen hij zich moest legitimeren. Daarop draaide de man zich om en gaf de vrouw een klap in haar gezicht.

Naast de celstraf legde de rechter ook een boete van 1.000 euro op. Daarnaast moet hij de agente een schadevergoeding van 300 euro betalen.

Ook celstraf voor 40-jarige man

Tijdens de zitting stond ook een 40-jarige man terecht. Hij kreeg vier maanden cel opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk, voor het gooien van vuurwerk naar boa's. Ook dat gebeurde tijdens de jaarwisseling in het centrum van Eindhoven. De man weigerde vervolgens mee te werken aan een blaastest.

De man zei dat hij een tas vuurwerk had gevonden en was bezig dit af te steken. In het uitgaansgebied van Eindhoven gold op dat moment een algeheel vuurwerkverbod. De man gooide een stuk vuurwerk naar de handhavers toen ze voorbijfietsten. Dat er sprake zou zijn geweest van een ongeluk, zoals de man beweerde, geloofde de rechter niet.

De twee zaken zijn de eerste rond de afgelopen jaarwisseling die aan de rechter zijn voorgelegd.