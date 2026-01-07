Zeven mannen opgepakt voor 'oorlogsgebied' in Breda tijdens jaarwisseling

De politie heeft zeven mannen aangehouden voor de ongeregeldheden in Breda tijdens de jaarwisseling. In de wijk Tuinzigt liep het toen volledig uit de hand. Agenten werden bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels vlogen door de lucht. Ook werd midden op straat vuur gestookt en gingen auto's in vlammen op.

Een woordvoerder van de politie laat woensdag weten dat een 18-jarige man uit Breda is opgepakt op verdenking van geweldpleging tegen meerdere agenten. Daarnaast zijn er zes mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Vier van hen zijn minderjarig en komen uit Breda. De andere twee zijn een 24-jarige man uit de stad en een 41-jarige man uit Sint Willebrord.

De mannen zitten niet meer vast, maar blijven wel verdachten in het onderzoek. Omdat het onderzoek van de rellen in de Bredase wijk nog loopt, sluit de politie niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Al aan het begin van de avond liep het uit de hand

Al vroeg op oudjaarsavond gaf een woordvoerder van de politie aan dat het rommelde in de wijk. Agenten werden bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels.

Op de kruising van de Meidoornstraat en de Ahornstraat werd vuur gestookt. Ook werd een politievoertuig vernield en gingen meerdere auto’s in vlammen op.

Het was nodig om de Mobiele Eenheid (ME) op te roepen. Samen met de politie verzamelden zij zich bij de brandweerkazerne en trokken ze daarna de wijk in.