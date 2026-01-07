Bussen in Brabant blijven rest van de dag binnen, behalve in Eindhoven

Vervoerders Bravo en Arriva laten woensdagmiddag weten dat er vandaag geen bussen meer de weg op gaan in heel Brabant. Door de zware sneeuwval en ijsvorming is hiertoe besloten.

De hele dag lag het busvervoer al plat in de provincie. Rond twee uur was er nog de hoop dat vanaf half vier sommige bussen weer de weg op konden gaan, maar nu blijven ze allemaal in de busremise.

Eindhoven

Alleen in Eindhoven wordt nog wel gereden. Hermes zegt dat vanaf half vier buslijnen 119, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 en 408 volgens een aangepaste dienstregeling gaan rijden. Deze buslijnen rijden via de schoongemaakte busbanen.

Donderdagmorgen wordt (vooralsnog) de normale dienstregeling weer opgestart.