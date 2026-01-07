Bedrijf in Tilburg dreigt in te storten, ook bouwmarkt en sporthallen dicht

Het dak van een bedrijf aan de Gesworenhoekseweg op industrieterrein Vossenberg in Tilburg dreigt woensdagmiddag in te storten. Volgens de veiligheidsregio is er in totaal 1000 vierkante meter aan dak ingezakt. Het hele dak van 30.000 vierkante meter is instabiel geworden en moet worden nagekeken door een specialist.

Volgens de brandweer is er binnen een dwarsbalk afgebroken, mogelijk komt dit door het pak sneeuw dat op het dak ligt. Hierdoor is het dak deels ingezakt en is er een grote scheur ontstaan in een van de muren. Dit is van buitenaf goed te zien.

Medewerkers sloegen alarm

Medewerkers hoorden iets voor vier uur een zucht wind door het pand gaan. Toen ze gingen kijken, zagen ze de muren krom staan. Het dak bleek voor een deel ingestort te zijn bij het gedeelte van het bedrijf dat vol staat met flesjes bier.

De hulpdiensten werden ingeschakeld en het pand werd volledig ontruimd. Het brandalarm gaat om vijf uur nog steeds af en is buiten goed te horen.