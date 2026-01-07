Bedrijf in Tilburg dreigt in te storten, ook bouwmarkt en sporthallen dicht
Het dak van een bedrijf aan de Gesworenhoekseweg op industrieterrein Vossenberg in Tilburg dreigt woensdagmiddag in te storten. Volgens de veiligheidsregio is er in totaal 1000 vierkante meter aan dak ingezakt. Het hele dak van 30.000 vierkante meter is instabiel geworden en moet worden nagekeken door een specialist.
Volgens de brandweer is er binnen een dwarsbalk afgebroken, mogelijk komt dit door het pak sneeuw dat op het dak ligt. Hierdoor is het dak deels ingezakt en is er een grote scheur ontstaan in een van de muren. Dit is van buitenaf goed te zien.
Medewerkers sloegen alarm
Medewerkers hoorden iets voor vier uur een zucht wind door het pand gaan. Toen ze gingen kijken, zagen ze de muren krom staan. Het dak bleek voor een deel ingestort te zijn bij het gedeelte van het bedrijf dat vol staat met flesjes bier.
De hulpdiensten werden ingeschakeld en het pand werd volledig ontruimd. Het brandalarm gaat om vijf uur nog steeds af en is buiten goed te horen.
Praxis dicht door sneeuw op dak
Ook bij de Praxis in Tilburg Reeshof is het foute boel. De bouwwinkel aan de Brakman is sinds woensdagmiddag gesloten.
Medewerkers vertrouwden de hoeveelheid sneeuw die op het dak ligt niet en sloegen alarm. Professionals zijn onderweg naar de bouwmarkt om de situatie te beoordelen.
Sporthallen Waalwijk dicht
De gemeente Waalwijk sluit tijdelijk een aantal sportaccommodaties vanwege de grote hoeveelheid ijs en sneeuw op de daken. Deze voorzorgsmaatregel is genomen om de veiligheid van sporters, bezoekers en medewerkers te waarborgen.
De constructies van de sporthallen en gymzalen voldoen aan alle eisen en zijn onder normale omstandigheden veilig te gebruiken. Door de uitzonderlijke weersomstandigheden en de grote hoeveelheid sneeuw en ijs op de daken zakken de daken meer dan gebruikelijk door.
De sporthallen blijven gesloten tot en met vrijdagavond.