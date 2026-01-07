Advertentie
Kassencomplex in Waspik deels ingestort door sneeuw op dak
Vandaag om 18:27 • Aangepast vandaag om 18:42
Een groot deel van een kassencomplex aan de Capelseweg in Waspik is woensdag ingestort. De kassen van een bloemenhandelaar zijn vermoedelijk bezweken onder het gewicht van een dikke laag sneeuw op het dak.
Hoe groot de schade precies is, is nog moeilijk vast te stellen. Vanaf de buitenkant is de schade niet zichtbaar, omdat de getroffen kassen zich achter een winkel bevinden.
De winkel zelf heeft geen schade opgelopen en mag van de brandweer open blijven.
