Sneeuwchaos in Brabant en hertentamens gaan door: dit gebeurde er vandaag

Daken bezwijken door de sneeuw, het openbaar vervoer lag plat, maar de tentamens bij de universiteit van Tilburg gaan gewoon door. Dit zijn de verhalen die je deze woensdag niet mag missen.

Daken in Brabant dreigen te bezwijken door hevige sneeuwval. Het dak van een bedrijf in Tilburg met een oppervlakte van 1000m2 vertoont scheuren, en de Praxis in de Reeshof is uit voorzorg gesloten. De gemeente Waalwijk sluit tijdelijk sportaccommodaties vanwege sneeuw- en ijsophoping.



Het winterweer legt het openbaar vervoer grotendeels plat. Alleen in Eindhoven rijden nog enkele bussen volgens een aangepaste dienstregeling. Rond Breda is het treinverkeer volledig stilgevallen door wisselstoringen en winterse omstandigheden.



De hertentamens op Tilburg University gaan ondanks code oranje 'gewoon' door. Studenten moeten ondanks de zware sneeuwval naar de universiteit komen. Bij aantoonbare problemen door het weer wordt met coulance gekeken door de examencommissie.



