Tussentijdse toets keert terug bij CBR in Brabant

De tussentijdse toets keert terug in Brabant. Vanaf donderdagochtend kan zo'n proefexamen weer worden ingepland bij het CBR. In april 2025 werd de toets noodgedwongen geschrapt, omdat de wachttijd voor rijexamens veel te lang was.

Het groot aantal examenaanvragen ontstond tijdens de twee corona lockdowns. Toen gingen rijexamens bij het CBR massaal niet door.

Door de tussentijdse toets te schrappen kwamen er veel plekken vrij voor praktijkexamens. Zo kon het CBR in Brabant de achterstand inhalen.

Wat is een tussentijdse toets?

De tussentijdse toets is proefexamen waarbij cursisten het examen alvast een keer kunnen oefenen voordat ze werkelijk opgaan voor hun rijbewijs.

De examinator beoordeelt bij zo'n toets de rijvaardigheid in aanloop naar het echte examen. Daarmee weet een kandidaat, en de rijopleider, of de kandidaat op de goede weg is of toch nog wat extra lessen nodig heeft.

Ook worden de vaste verrichtingen (zoals achteruit inparkeren en keren op de weg) getoetst. Voer je ze tijdens het proefexamen goed uit, dan word je daar tijdens het echte examen niet meer op getoetst.