Spekgladde weg in Lierop: twee auto's botsen op elkaar

Vandaag om 05:38 • Aangepast vandaag om 07:45
De weg was spekglad (foto: Harrie Grijseels).
Twee auto's zijn woensdagavond op elkaar gebotst op de Hogeweg in Lierop. De botsing ontstond door de gladheid op de weg in het buitengebied. Een van de bestuurders is ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto's reden elkaar tegemoet toen een van de twee weggleed en de controle over het stuur verloor.

Allebei de auto's zijn opgehaald door een bergingsbedrijf.

De beschadigde auto's zijn opgehaald door een berger (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
