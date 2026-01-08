Dit zijn de populairste babynamen van Brabant

Noah en Noor zijn de populairste babynamen van Brabant in 2025. Noah werd 161 keer gekozen en Noor 107 keer. Landelijk zijn ook deze twee babynamen het populairst.

Op de tweede plek in onze provincie staat de jongensnaam Liam (124 keer) voor de meisjesnaam Julia (103 keer). In 2024 stond Noah ook al op nummer één, bij de meisjes was dat Emma.

Volgens naamkundige Gerrit Bloothooft is de groeiende populariteit van de meisjesnaam Noor opmerkelijk. "Het mooie van Noor – met de betekenis ‘licht’ – is dat die één oorsprong heeft en zowel in de westerse als in de Arabische wereld is verspreid, met de varianten Nur en Nour, die in Nederland respectievelijk Turkse en Marokkaanse wortels hebben."

Meest genderneutrale voornaam

Robin is dit jaar de meest genderneutrale voornaam in Nederland. Dat is een naam die ongeveer even vaak voorkomt bij zowel jongens als meisjes.

Robin werd in 2025 aan 74 meisjes en 77 jongens gegeven. Ook Charlie (165 meisjes en 140 jongens) en Riley (69 meisjes en 55 jongens) staan in de top drie.