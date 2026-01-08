Strooizouttekort Sint-Michielsgestel opgelost door buurgemeenten

Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat geldt zeker voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Het dreigende strooizouttekort wordt daar opgelost door hulp van buurgemeenten.

"De gemeenten Boxtel, 's-Hertogenbosch en Oss hebben ons als goede buren de helpende hand toegestoken en ons extra strooizout geleverd", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Zo denkt Sint-Michielsgestel met de nieuwe voorraad weer een paar dagen vooruit te kunnen. Maar ondanks het extra zout geeft de gemeente aan alsnog minder zout per vierkante meter te kunnen strooien dan normaal.

Den Bosch

Ook de gemeente Den Bosch laat in een extra raadsinformatiebulletin weten dat ze gemeenten in de buurt helpen met het leveren van strooizout. "We hebben in principe altijd voldoende zout op voorraad voor twee winters. Omdat we nog vroeg in het seizoen zitten, was er nog maar weinig gebruikt. Ondanks dat we nu maximaal strooien, is de voorraad ruim voldoende. Waar nodig ondersteunen we ook omliggende gemeenten: zo voorzien we Sint-Michielsgestel en Heusden van extra zout."