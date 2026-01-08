Bewoner aangevallen bij thuiskomst en beroofd, daders op de vlucht

De politie zoekt getuigen van een overal bij een woning aan de Bagijnestraat in Woudrichem. Dit gebeurde dinsdagavond. Overvallers hebben toen persoonlijke spullen meegenomen.

Een bewoner van de Bagijnestraat kwam rond 22.40 uur thuis. Toen diegene de sleutel in de deur stopte, werd het slachtoffer aangevallen door een man.

Er ontstond een worsteling. Een tweede man ging zich ermee bemoeien en sloeg het slachtoffer tegen de grond. Ze gingen er vandoor met persoonlijke spullen.

Slachtoffer raakte gewond

Het slachtoffer raakte gewond en werd voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om twee mannelijke overvallers. Het duo nam de benen richting de Rijkswal. 'Wij zijn op zoek naar getuigen die dit gezien hebben of gezien hebben waar de overvallers verder naartoe zijn gegaan', meldt de politie.