Kan PSV de titel nog mislopen? Niet volgens dit databureau

Zaterdag hervat PSV de competitie met een thuisduel tegen Excelsior. Halverwege het seizoen heeft de koploper een voorsprong van elf punten op nummer twee Feyenoord. Kunnen de Eindhovenaren de banden van de platte kar alvast gaan oppompen?

Garanties zijn er natuurlijk nooit. Kijk bijvoorbeeld maar naar het krankzinnige verloop van het vorige seizoen. PSV stond daarin eerst negen punten voor op plek twee, om er vervolgens negen achter koploper Ajax te staan.

Wel als het aan databureau Opta ligt. De kans dat PSV aan het einde van het seizoen ook de eerste plek, en dus de landstitel, in handen heeft is maar liefst 99,6 procent. Voor aanvang van het seizoen was PSV de topfavoriet met 51,1 procent kans, schrijft voetbalzender ESPN .

Nadat de Amsterdammers in Eindhoven wonnen en het gat negen punten werd, had Ajax volgens Opta een kans van 97 procent op de titel. Uiteindelijk werd PSV alsnog kampioen na een wonderbaarlijke ontknoping van het seizoen.

Nu worden de kansen van PSV nog veel hoger ingeschat. Om de volgende stap naar de 27ste landstitel te zetten, zal de ploeg van Peter Bosz zaterdag de competitie moeten hervatten met winst op Excelsior.

Kansen NAC op degradatie

Voor de andere Brabantse eredivisionist, NAC, zijn de kaarten heel anders geschud. PSV voert de ranglijst aan, de Bredanaars sluiten de rij. NAC staat op plek achttien en heeft volgens Opta 38 procent kans om aan het einde van het seizoen ook de rode lantaarn in handen te hebben.

De kans op rechtstreeks degradatie (plek zeventien betekent ook direct een gang naar de eerste divisie) voor NAC is volgens Opta nu 61,6 procent. Werk aan de winkel dus voor de Bredase ploeg. NAC hervat het seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.