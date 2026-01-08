Navigatie overslaan
VIDEO

PVS... euh... PSV blundert met metershoog spandoek

Vandaag om 11:53 • Aangepast vandaag om 14:31

Een mooie geste van PSV. De Eindhovense koploper wenst iedereen via een metershoog spandoek aan het stadion een sportief 2026. Echter is de tekst niet goed gecontroleerd. In plaats van PSV staat er PVS.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Je kunt er donderdagmorgen niet omheen als je voorbij het Philips Stadion rijdt in Eindhoven. Aan de buitenkant is een metershoog spandoek opgehangen waarmee PSV iedereen een sportief 2026 wenst.

Op de tekst is echter een grote blunder te zien. Niet PSV maar PVS staat erop. De voetbalclub zette zelf een foto op X met het spandoek. Die post is inmiddels verwijderd.

Wel staan de reacties hierop nog online. Voetbalzender ESPN reageert gevat: Ook beste wensen namens EPSN!

Mocht het toch een bewuste spelfout zijn van PSV, dan is nog maar de vraag wat er mee bedoeld wordt. 

De tweet van PSV met het spandoek
De tweet van PSV met het spandoek

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.