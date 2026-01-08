PVS... euh... PSV blundert met metershoog spandoek

Een mooie geste van PSV. De Eindhovense koploper wenst iedereen via een metershoog spandoek aan het stadion een sportief 2026. Echter is de tekst niet goed gecontroleerd. In plaats van PSV staat er PVS.

Je kunt er donderdagmorgen niet omheen als je voorbij het Philips Stadion rijdt in Eindhoven. Aan de buitenkant is een metershoog spandoek opgehangen waarmee PSV iedereen een sportief 2026 wenst.

Op de tekst is echter een grote blunder te zien. Niet PSV maar PVS staat erop. De voetbalclub zette zelf een foto op X met het spandoek. Die post is inmiddels verwijderd.

Wel staan de reacties hierop nog online. Voetbalzender ESPN reageert gevat: Ook beste wensen namens EPSN!

Mocht het toch een bewuste spelfout zijn van PSV, dan is nog maar de vraag wat er mee bedoeld wordt.