Winterweer heeft ook gevolgen voor wedstrijden van RKC en FC Den Bosch

Nadat eerder al de wedstrijden in de eerste divisie van vrijdag werden afgelast, gaan nu ook de duels van zaterdag en zondag in die klasse niet door. Dat heeft onder meer gevolgen voor RKC en FC Den Bosch.

Zaterdag zou RKC om half vijf thuis spelen tegen Jong FC Utrecht. FC Den Bosch moest op zondag aantreden, uit bij De Graafschap.

De duels in de eerste divisie van maandag gaan vooralsnog wel door. Dan speelt Jong PSV op de Herdgang tegen TOP Oss.

Een beslissing over de duels in de Eredivisie wordt nog niet genomen. PSV ontvangt zaterdag thuis Excelsior en NAC moet naar het noorden om daar tegen FC Groningen te spelen.

"Alle stadions in de Eredivisie beschikken over natuurgras en veldverwarming, waardoor hier een grotere kans is dat deze velden op tijd speelklaar gemaakt kunnen worden", zegt de KNVB. "Dit is uiteraard afhankelijk van de weersontwikkelingen in de komende dagen, maar dat betekent dat er nog geen vroegtijdige beslissing gemaakt hoeft te worden."

Dit weekend zijn ook alle duels in het amateurvoetbal al afgelast.