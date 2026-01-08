Tilburg en Breda sluiten alle sportaccommodaties door sneeuw op daken

De gemeenten Tilburg en Breda sluiten alle gemeentelijke sportaccommodaties door de grote hoeveelheid ijs en sneeuw op de daken. De gemeente Breda sluit tot maandagochtend alle locaties en de gemeente Tilburg tot en met vrijdag. Alleen bij het IJssportcentrum in Tilburg wordt een poging gedaan om het dak sneeuwvrij te maken, omdat de Trappers daar vrijdagavond een thuiswedstrijd hebben.

In Tilburg blijven alle sportlocaties in het beheer van de gemeente tot en met vrijdag dicht. Zaterdagochtend wordt opnieuw gekeken of de locaties open kunnen. Het gaat om deze locaties: Sportcomplex Drieburcht, Zwembad Reeshof, Recreatiebad Stappegoor, Ireen Wüst IJsbaan, IJssportcentrum Tilburg, Sporthal de Blaak, Sporthal Dongewijk, Sporthal ’t Ruiven, Sporthal de Roomley, Sportcomplex T-Kwadraat en elf gymzalen.

Uit voorzorg

De gemeente sloot donderdagochtend al alle sportaccommodaties en liet weten dat deze maatregel preventief is genomen. “Er zijn geen incidenten geweest. Het is echt uit voorzorg. Deze mate van sneeuwval komt niet ieder jaar voor. Veiligheid gaat voor alles", zei een woordvoerder donderdagochtend.

Er wordt wel een poging gedaan om het dak van het IJssportcentrum sneeuwvrij te maken, omdat het ijshockeyteam de Tilburgse Trappers daar vrijdagavond een wedstrijd spelen. Vrijdagmiddag wordt gekeken of het is gelukt om het dak voldoende sneeuwvrij te maken en of de wedstrijd door kan gaan.

Onderzoek belastbaarheid

In Breda blijven alle sportaccommodaties van de gemeente tot maandagochtend 10.00 uur gesloten. De gemeente wil vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden geen enkel risico lopen en onderzoekt in de tussentijd de belastbaarheid van de dakconstructies.

Het gaat om deze sportaccommodaties: De Kragt, Gemeentelijk Sportcentrum Breda (De Scharen), Sport & Welzijnsaccommodatie De Drie Linden, Sport & Welzijnsaccommodatie Jeugdland, Sporthal De Doelen, Sporthal De Huif, Sporthal Haagse Beemden, Sporthal Raaimoeren, Kunstschaatsbaan Optisport, Zwembad Sonsbeeck, Zwembad De Wisselaar en twaalf gymzalen.