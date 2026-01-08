Nog geen motorrijbewijs, toch rijdt Kay de Wolf dit jaar mee in de MXGP

Het was een bijzondere dag voor motorcrosser Kay de Wolf. Donderdag stond zijn eerste buitentraining op het programma. Daarmee komt zijn voorbereiding op zijn allereerste seizoen in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross, in een nieuwe fase. Dat terwijl de 21-jarige motorcrosser nog helemaal geen motorrijbewijs heeft.

“Ik kijk er het meest naar uit om tegen de grote namen te rijden. Romain Febvre de kampioen van vorig jaar, tweevoudig winnaar Tom Vialle die terugkomt uit Amerika, en Jeffrey Herlings met vijf wereldtitels. Als je al die wereldtitels bij elkaar optelt, wordt het een grote uitdaging dit jaar.”

Heel erg fan van de sneeuw is Kay de Wolf niet. De liefde voor zijn nieuwe motor is er daarentegen wel. Daarmee reed hij donderdagochtend zijn eerste rondjes over het circuit in Veldhoven. Naast fraaie winterse plaatjes, is De Wolf vooral enthousiast dat de start van het nieuwe seizoen steeds dichterbij komt. Hij wil zich graag meten met de wereldtop.

Tijdens de Motocross of Nations (MXoN) in Amerika afgelopen oktober, het WK voor landenteams, hakte De Wolf de knoop door en koos hij voor de hoogste klasse van de motorcross. “Ik kwam daar op zaterdagochtend bij de baan aan en mijn gevoel zei dat ik hiervoor moest kiezen. Op dit moment rijden er nog heel veel grote namen in de MXGP waar ik veel van kan opsteken. Ik hoop daardoor een stapje verder te zijn dan de jongens die over een paar jaar de overstap maken vanuit de MX2.”

De coureur uit Eersel rijdt al sinds jonge leeftijd op de crossmotor. “Het begon allemaal voor de fun. Als klein menneke van tweeënhalf jaar zat ik al op een quadje. Ik kreeg mijn eerste motor toen ik kon fietsen zonder zijwieltjes. Toen keek ik ook al naar filmpjes van Jeffrey (Herlings, red.), en nu mag ik tegen hem strijden. Een droom die uitkomt.”

Rijden zonder rijbewijs?

Opvallend is dat De Wolf geen motorrijbewijs heeft. Toch levert dat geen enkel probleem op om te mogen rijden in de MXGP. “Voor het rijden op het circuit is alleen een licentie vereist. Zodra we hier de poort uitrijden, zijn we niet meer legaal bezig”, legt hij uit.

Toch hoopt hij het papiertje wel te gaan halen. “Ik heb alleen niet zoveel tijd om te lessen vanwege het vele reizen. Maar ik zou het wel willen hebben en moeten halen.” Zijn die lessen met al zijn ervaring wel nodig? “Ik weet niet of ik mezelf kan gedragen op twee wielen”, zegt hij lachend.

Geen wereldtitel

De Wolf veroverde in 2024 zijn eerste wereldtitel in de MX2. Vorig jaar was hij heel dicht bij titelprolongatie. Zeven wedstrijden voor het einde keek hij tegen een grote achterstand aan. Maar na een indrukwekkende comeback kwam het allemaal aan op de laatste race. “Voor de start van de laatste manche kon ik nog wereldkampioen worden. Daar heb ik alles aan gedaan totdat we mechanische problemen kregen met de motor.”

Inmiddels ligt dat achter hem en focust hij zich op zijn nieuwe avontuur. “Het was natuurlijk een grote tegenslag. Ik had graag mijn tweede wereldtitel willen behalen. Jammer genoeg is dat niet gelukt. Dit seizoen gaan we in de MXGP ons best doen. Voor een wereldtitel gaan, zal heel moeilijk zijn. Ik zie het vooral als een leerseizoen. Hopelijk mag ik een keer op het podium staan of misschien zelfs een keer winnen”, droomt hij.