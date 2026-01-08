Advertentie
Lichaam vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden in de Waal
Vandaag om 16:37 • Aangepast vandaag om 17:06
De politie heeft donderdag het lichaam van de vermiste Robin (27) uit Rosmalen gevonden. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) heeft het lichaam gevonden in de Waal bij Zaltbommel.
Robin werd zondag rond half acht in de avond voor het laatst gezien bij zijn (groeps)woning in de Groote Wielen in Rosmalen.
De politie gaat niet uit van een misdrijf. Verdere details over de zoektocht zijn niet bekend.
Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.
