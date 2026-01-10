Lieke durfde de weg niet op maar heeft nu een tattoo van haar lesauto

Het leek de 27-jarige Lieke Schnater uit Nuland doodeng om haar rijbewijs te halen. Ze stelde het zeven jaar lang uit maar vorig jaar was het dan eindelijk zover: het papiertje was binnen en ze mocht de weg op. Als aandenken zette ze een tattoo van de lesauto op haar been. "Ik durf 'm niet aan mijn instructeur te laten zien."

Lieke is een creatieveling. Ze tekent graag en maakt haar eigen kostuums. Het is voor haar een manier om zichzelf te uiten. "Ik ben erg op mezelf. Vroeger was ik superverlegen en stil, ik had het liefst dat iedereen me met rust liet zodat ik op de achtergrond kon gaan zitten tekenen. Tegenwoordig durf ik wat meer te zeggen." Onder andere door die verlegenheid durfde ze lange tijd niet op autorijles te gaan. "Ik hou van auto's maar vind het verkeer ook eng. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat ik op de weg mocht rijden omdat er een 'L' op het dak staat. Tja, ik denk echt over alles na", glimlacht ze.

"Ik ben ontzettend gek op de Volkswagen Polo uit 2024."

Toch zette ze zeven jaar later de stap. Op haar 25e zat ze voor het eerst achter het stuur, bij rijschool LesGo in Rosmalen. "Mijn lesinstructeur Hans was heel geduldig en hielp me goed. Hij maakte grapjes en er was geen druk." Ze begon er zelfs lol in te krijgen en schafte nog voordat ze op rijexamen ging een auto aan. "Tijdens mijn examen waren mijn zenuwen te hoog waardoor er wat fout ging, maar de tweede keer heb ik het gehaald. Ik was zó blij."

Als dank maakte ze voor instructeur Hans de lesauto, een Volkswagen Polo uit 2024, na in een klein model. "Ik ben ontzettend gek op dat model. Met de kleuren van de lesauto valt 'ie lekker op, daar hou ik van. Hans had er geen woorden voor, hij vond het ontzettend lief." Na een spannend eerste ritje alleen - "ik scheet alle kleuren van de regenboog" - is ze voortaan helemaal op haar gemak in haar eigen kleurrijke bolide vol stickers. "Het is helaas geen Volkswagen Polo maar deze mag er ook wezen."

Lieke bij haar eigen auto (Privéfoto).

Als aandenken op een mooie periode en haar overwinning in het verkeer, ontwierp Lieke een tattoo voor op haar been. "Ik heb een cursus als tatoeëerder afgerond en heb 47 tattoos in totaal, waarvan ik er maar zes niet zelf heb gezet. De auto heb ik dus ook zelf getatoeëerd, precies zoals mijn lesauto, met de kleuren en alles erop en eraan." Instructeur Hans weet van niks. "Ik durf het niet te laten zien. Wat zal 'ie wel niet denken?" Ze lacht: "Misschien komt hij er na dit artikel wel achter." Naast haar creatieve hobby's werkt Lieke fulltime in de gehandicaptenzorg. "Mensen vragen zich vaak af waarom ik zoveel tattoos heb. Overal zit een betekenis achter. Een cliënt van me wist het mooi te verwoorden en zei: "Jouw lichaam is je dagboek. De tattoos die je zet, laten een mooi verhaal zien." En zo is het ook. Ik ben niet goed met woorden, maar met tekenen en ontwerpen kan ik mezelf heel goed uitdrukken."

Lieke ontwierp én zette de tattoo zelf (Privéfoto).