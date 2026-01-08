Dit gebeurt er als jouw stamcafé de nieuwe 3 Uurkes Vurraf Kroeg wordt

Vanaf nu kun je jouw (favoriete) kroeg weer inschrijven als officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg. Het Wapen van Liempde, die deze titel in 2025 droeg, maakte mee hoe zo’n titel carnaval in het dorp compleet kan veranderen. “Het hele dorp zette zich in om 3 Uurkes Vurraf hierheen te halen. Het blijkt het begin te zijn geweest van een mooie traditie die carnaval in het dorp nieuw leven in heeft geblazen”, zegt uitbater Ruud Bouwmans.

De maanden voor carnaval maakte Ruud zich zorgen over het vertrek van jongeren uit dorpen naar grotere steden zoals Den Bosch en Eindhoven. Daarom waren er voorzichtig plannen om een tent in kroegstijl voor de deur neer te zetten, in de hoop mensen in het dorp te houden. “Dorpen worden rustiger met carnaval, en dat is ergens begrijpelijk, maar daarmee gaan er ook mooie dorpse sferen en tradities verloren. Zonde!”

“Het was bizar wat het aanwakkerde, het hele dorp ging ervoor!”

Liempde zette samen de schouders eronder

De uiteindelijke inschrijving voor de verkiezing ontstond spontaan. “Een vriendin zei: ‘Dat is lachen joh, schrijf je nou gewoon in!’ Toen het personeel ook enthousiast werd, ben ik overstag gegaan.” Ze maakten een pitchfilmpje, zonder verwachtingen, maar wel met het voorgevoel: als Liempde ergens samen de schouders onder zet, dan kan het wel eens gaan lukken. Zodra de stemperiode begon, barstte het los. “Er kwam een groep inwoners binnen om een plan te maken. Binnen no-time was het hele dorp gemobiliseerd.” Er werden appgroepen aangemaakt en zelfs stemoproepen gedaan in interne nieuwsbrieven op werkplekken door heel Brabant.

Voor de video die er in de finale moest komen, werkte bijna heel het dorp mee: “Iemand had een drone, een ander kon editen, en heel veel mensen kwamen naar het plein om op de video te staan.” De uiteindelijke verkiezing als de daadwerkelijke 3 Uurkes Vurraf Kroeg van 2025 was volgens Ruud dan ook een overwinning voor het hele dorp.

"We rekende eerst op een feestje voor honderd mensen, uiteindelijk kwamen er 2000."

Het werd snel schakelen, maar het pakte perfect uit

In eerste instantie had Ruud op honderd gasten gerekend in zijn feesttent voor de deur. “Doordat we de verkiezing wonnen, wisten we wel dat dat er meer gingen zijn, dus we gingen aan de slag met het regelen van extra bars en toiletten.” Tot Ruud meekreeg dat mensen uit omliggende dorpen ook van plan waren om naar Liempde te komen. “Ze tagden elkaar op sociale media, dat ze geen kaartjes hadden voor 3UV zelf, en dus naar Liempde willen komen.” Een belletje van de veiligheidsregio en gemeente volgde, vertelt Ruud grijnzend. “Dat was wel even spannend en pittig, want voor zo veel mensen hadden we natuurlijk ook helemaal geen vergunning!” Uiteindelijk werd er goed meegedacht en werd het een heel gemoedelijk feest. “Er kwamen 2.000 man, ik heb van heel 3 Uurkes Vurraf dus niets meegekregen”, lacht Ruud. Hectisch? Absoluut. Maar vooral onvergetelijk. “Dit was ongekend om mee te maken.” Onbedoeld is Ruuds doel bereikt. “Jongeren bleven die vrijdagavond met liefde in Liempde. Het dorpsgevoel was echt weer helemaal terug en mensen vragen ons continu of we dit jaar weer zoiets gaan organiseren.” Hoewel er voor 2026 een nieuwe 3 Uurkes Vurraf Kroeg wordt gekozen, gaat Ruud wel weer een scherm neerzetten. “Ik weet niet of het weer zó groot wordt, maar als er 500 tot 1000 gasten komen, is dat al geweldig. We zijn aan het nadenken of we gaan uitbouwen, bijvoorbeeld met lokale zangers. Het wordt in ieder geval weer een dorps carnaval zoals het altijd bedoeld was.”