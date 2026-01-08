Eindhoven Airport vraagt natuurvergunning aan

Eindhoven Airport vraagt een natuurvergunning aan bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Dit is donderdag bekendgemaakt. Volgens het vliegveld is dat nodig om de hogere uitstoot van stikstof door vliegtuigen.

Luchtvaartmaatschappijen zijn de laatste tijd bezig met het aanschaffen van nieuwe, zuinigere vliegtuigen. Maar er worden ook vaker grotere toestellen ingezet. "Vlootvernieuwing is een positieve ontwikkeling voor geluid en CO2. De keerzijde is echter dat nieuwe en zwaardere toestellen deels voor meer stikstofuitstoot zorgen." Eindhoven Airport wil graag een natuurvergunning waarbij alvast wordt gekeken naar de toekomst waarin genoemde ontwikkelingen leiden tot een verdere toename van stikstofemissies.

Het vliegveld diende eerder ook al een aanvraag voor een natuurvergunning in. In 2024 stelde toenmalig stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) echter dat Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport ook zonder zo'n vergunning zouden kunnen. Daarop volgde toen veel kritiek vanuit milieukringen.

Waarom heeft een luchthaven een natuurvergunning nodig?

Een luchthaven heeft een natuurvergunning nodig omdat hun activiteiten, zoals uitbreidingen, geluid, uitstoot (stikstof) en bouwactiviteiten, een directe impact hebben op nabijgelegen beschermde natuurgebieden, soorten en hun leefomgeving, en dit valt onder de Nederlandse Wet natuurbescherming. De vergunning is er om te garanderen dat de impact op flora, fauna en habitats binnen de wettelijke grenzen blijft en dat de natuur behouden blijft, ook bij grote infrastructurele projecten.

