Twee Brabantse vleesbedrijven bundelen krachten

Twee grote Brabantse spelers in de vleessector gaan samen verder. Van Rooi Meat neemt branchegenoot Van Loon Group over. Dat hebben de bedrijven bekendgemaakt. Beide ondernemingen blijven onder hun eigen naam opereren. De overname moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt.

Hoewel de bedrijven qua omvang dicht bij elkaar liggen, verschillen ze sterk van profiel. Van Rooi Meat is actief als slachter van varkens en runderen en richt zich vooral op de wereldmarkt. Van Loon Group slacht zelf geen dieren en groeide de afgelopen jaren uit tot een grote producent van vleesproducten en maaltijden, met name voor afzet in Noordwest-Europa.

De deal is opvallend, maar past bij de ontwikkelingen in de sector. Van Rooi Meat, gevestigd in Helmond, behaalde in 2024 een omzet van 990 miljoen euro en heeft zo’n 2400 medewerkers. Van Loon Group uit Son en Breugel kwam vorig jaar uit op een omzet van 1,12 miljard euro en telt ongeveer 2500 werknemers.

‘Impuls voor volgende generatie’

Volgens Marc en Addy van Rooi is de overname een bewuste stap. “Als Van Rooi hebben wij het initiatief genomen om de activiteiten van Van Loon Group over te nemen", laten zij weten. De combinatie moet zorgen voor meer samenwerking en efficiëntie binnen de vleesketen. Ook zien zij de stap als een impuls voor de volgende generatie binnen het familiebedrijf, die al actief is binnen Van Rooi.

Beide ondernemingen zeggen dezelfde visie te delen: als ketenregisseur zorgen voor kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar voedsel.

Geen opvolging binnen familie Van Loon

Erik van Loon, eigenaar van Van Loon Group, zegt dat er binnen zijn familie geen opvolging is. “Om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, hebben we besloten het te verkopen aan een partij waar we vertrouwen in hebben", geeft hij aan. “In Van Rooi hebben we een goede huisvader voor ons bedrijf gevonden.” Hij blijft betrokken als lid van de raad van commissarissen.

Afronding verwacht in 2026

De afronding van de overname wordt medio 2026 verwacht, mits de mededingingsautoriteiten akkoord gaan. Over de hoogte van het overnamebedrag is niets bekendgemaakt.